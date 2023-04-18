كشفت شركة القدية للاستثمار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع مدينة القدية الثقافية والرياضية والترفيهية في العاصمة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة: مساعد أول/ هندسة التكاليف (عدد 5 وظائف)، مدير أول إدارة المشاريع (عدد 5 وظائف)، مدير المشاريع (عدد 5 وظائف)، مشرف التعاقد (عدد 5 وظائف)، مدير العقود (عدد 8 وظائف)، مدير أول التطوير/ تصميم الأصول (عدد 6 وظائف)، أخصائي اكتساب المواهب/ المشاريع، مدير البناء.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 17 أبريل 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 16 يونيو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة القدية