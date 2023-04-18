أصيبت الفتاة Sophie Walker المعتلة منذ 2017 بورم في كليتها، بسرطان معروف طبيا باسم Wilms Tumour السرطاني، وشقيقتها البالغة 16 عاما، وهيMegan الخالية من المرض تماما، ولكنها تشعر مثلها بأعراض الأشد خبثا بين الأمراض.

وحل هذا الأمر النادر بالأختين المولودتين في مدينة إدنبرة، عاصمة اسكتلندا، مما أثار استغراب واهتمام عدد كبير من المختصين بالأورام في بريطانيا، إلى درجة أطلقوا معها اسم “سرطان التوأم” على ورم صوفي والكر، لأن شعور أختها التوأم بأعراضه من دون أن تكون مصابة به، لم يكن معروفا لأي منهم قبل الآن.

وتعد الفتاة هي من “عائلة كبيرة، مكونة من والديها و8 أبناء، أصغرهم عمره 8 أشهر، وأكبرهم 19 عاما” بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية عن الأم ربيكا والكر، المضيفة أن ابنتها الخالية من المرض تبقى دائما مع أختها في المستشفى حتى الثالثة فجرا في بعض الأحيان.