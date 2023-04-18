أوضح المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة أعلى درجة حرارة بـ 38 مئوية، فيما سجّلت أبها والباحة أقل درجة حرارة 14 مئوية.

وقال المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة 38 درجة، وجازان وشرورة والقنفذة 36، والمدينة المنوّرة وينبع 35 مئوية.

وعن درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليهما طريف 15 درجة، ثم حائل وعرعر والدوادمي والتنهات والطائف 16 درجة.

وشهدت الرياض وبريدة وحائل والدوادمي وأبها والباحة والصمان والتنهات والطائف والوجه والخرج والمجمعة والدهناء أعلى نسبة رطوبة بين 95% و90%.