عبرت رائدة الفضاء ريانة برناوي، عن شكرها وفخرها بدعم واهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لهم كرواد فضاء غير محدود، مؤكدة أن الهدف من هذه المرحلة التاريخية تعزيز مكانة المملكة عالميًّا في مجال الفضاء.

وقالت برناوي:” لأول مرة سنقوم بزراعة خلايا مناعية على متن محطة الفضاء، وذلك من خلال إضافة علاجات معنية على الخلايا ودراسة استجابتها في بيئة قليلة الجاذبية، مشيرة إلى أنها تعتبر أول تجربة سعودية في مثل هذا النوع”

وأشارت إلى أن الهدف من التجارب العلمية تحفيز الطلاب وتحقيق مستهدفات الرؤية.