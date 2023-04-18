توقع الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أنها تعد حالة تاريخية في هذا الوقت من السنة من عدة نواحي، كما أن اتساع الحالة شملت معظم مناطق المملكة ودول الخليج، وسُحبها في معظمها غزيرة المطر مع حبات برد واحدثت سيول.

وأشار إلى أن وقت الهطول طويل احيانا ساعات كما حدث مساء يوم السبت 24 رمضان ويوم الاحد 25 رمضان 1444هـ، إلى جانب اعتدال الأجواء نهارا وبرودة منعشة في الصباح وهي أشبه ما تكون بحالة شتوية رغم أننا في فصل الربيع، فضلًا عن ندرة العواصف الغبارية في الحالة.

وذكر أنه حسب ما تشير إليه نماذج الطقس متوقع استمرار الحالة الممطرة السادسة عشر خلال “24” ساعة القادمة من اليوم الثلاثاء 27 رمضان حتى صباح غد الأربعاء 28 رمضان 1444هـ على أجزاء من الشمالية والباحة وعسير ونجران والجوف وتبوك وحائل والقصيم تمتد الى أجزاء من شرقي منطقتي مكة والمدينة وغرب وجنوب غرب منطقة الرياض.

وقال أنها تمتد إلى أجزاء من الربع الخالي من المملكة بأمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة أحيانا غزيرة وحبات برد مع فرصة سيول على أجزاء منها تسبق برياح نشطة تمتد إلى اليمن وعُمان.