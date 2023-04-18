قررت السلطات التونسية، الثلاثاء، منع الاجتماعات بكل مقرات حركة النهضة، وأغلقت قوات الشرطة مقر اجتماعات “جبهة الخلاص” المعارضة، وفق ما نقلت رويترز عن مصادر حزبية ورسمية.

وجاء ذلك بعد أن اعتقلت الشرطة، مساء الاثنين، زعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.

وظهر الغنوشي يتحدث فيه عن حرب أهلية، وسط ترجيحات بأنه السبب في اعتقال زعيم النهضة، على الرغم من أنه لم يتم حتى الآن رسمياً، الكشف عن الأسباب الرئيسية لتوقيفه.

وأغلقت الشرطة، المقر المركزي لحركة النهضة بتونس العاصمة، بإذن من النيابة العامة، كما طوقت قوات من الشرطة ليل الاثنين/الثلاثاء، مقر النهضة بمنطقة مونبليزير، كذلك أغلقت كافة المنافذ المؤدية له، وتولت إخلاءه وبدأت بتفتيشه.