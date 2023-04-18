كشف رائد الفضاء علي القرني، أنه سيتم إجراء أول تجربة علمية للاستمطار الصناعي في الفضاء.

وقال علي القرني، عبر تقرير لقناة “العربية” أن ذلك بهدف رفع كفاءة التقنية المستخدمة حاليا في الاستمطار إلى أكثر من 50٪، موجهًا السكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظه الله، على دعمه المتواصل.