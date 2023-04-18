كشفت شركة النهدي الطبيّة، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة كالتالي:

– مدير أول قانوني.

– مدير قانوني.

– مدير القضايا/ الدعاوى.

– مخطط الجرد/ المخزون.

– مدير أول إدارة الجودة الشاملة.

وأفادت الشركة بأن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 إبريل 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة بقيّة التفاصيل من خلال الموقع .