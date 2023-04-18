أوضح المتحدث الرسمي لجوازات منطقة مكة المكرمة، النقيب عبدالرحمن القثامي، أن المديرية العامة للجوازات مستمرة في تطبيق الخطة التشغيلية الخاصة بموسم العمرة، منذ انطلاق الموسم في شهر المحرم وحتى الآن.

وقال القثامي خلال مداخلة على قناة “الإخبارية” :” أن الخطة ترتكز على مرحلة القدوم وكذلك مرحلة المغادرة، والجاهزية التامة في جميع منافذ المملكة.”

وأكد أن المديرية لديها طاقم عمل يتحدث بلغات مختلفة لخدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة إلى أجهزة تقنية حديثة أسهمت في انسيابية الحركة داخل الصالات سواء في مطار الملك عبدالعزيز الدولي أو بقية منافذ المملكة.

وأضاف:” أنه بعد تعديل اللوائح الخاصة بتأشيرة العمرة، فإنه يمكن للمعتمر الإقامة داخل المملكة لمدة 90 يومًا منذ تسجيل دخوله.”