أكد الناقد الرياضي أحمد الفهيد، أن حارس المرمى محمد العويس أفضل حارس في المملكة وهو مستقبل الهلال، لافتًا إلى أن عبدالله للمعيوف اقترب من نهاية مسيرته.

وقال أحمد الفهيد، عبر برنامج “أكشن مع وليد”، أن عبدالله المعيوف واحد من أهم الحراس الذين مروا على تاريخ الهلال، ولكن محمد العويس هو مستقبل الهلال؛ ليختلف معه الناقد الرياضي جمال عارف قائلًا أن المعيوف هو الأفضل.