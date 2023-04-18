أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل بالرياض وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

أخصائي عقود ومناقصات.

مدير إدارة المتابعة وعلاقات الموردين.

مشرف مخاطر.

إحصائي.

أخصائي عمليات اعتماد.

باحث أكاديمي.

أخصائي تطوير تنظيمي.

أخصائي اختبارات لغوية.

أخصائي اختبارات وقياس.

مساعد تعليمي.

أخصائي تقويم مدرسي.

مدير مشاريع.

أخصائي مشاريع.

مراقب مقر اختبارات المحوسبة.

متعاون مقر اختبارات المحوسبة (عدة مدن).

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع .