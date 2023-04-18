كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، رسميًا عن خططه بطرح منافس جديد قوي لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي “تشات جي بي تي”.

وأعلن ماسك أنه بدأ فعلاً في تأسيس شركته الخاصة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ووصفها بأنها ستكون “خيار ثالث” قوي يتحدى تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأخرى.

وأشار إلى أنه يفكر في تسمية مشروعه الجديد “تروث جي بي تي”، مبيناً أن الهدف من مشروعه “أقصى قدر من الذكاء الاصطناعي يبحث عن الحقيقة ويحاول فهم طبيعة الكون”.

وأفادت تقارير سابقة أن ماسك اشترى الآلاف من المعالجات لصالح شركة تدعى “ديب مايند” تم تسجيلها مؤخرًا باسمه، ولا تضم في فريق عملها أي موظفين سوى مهندسين فقط.