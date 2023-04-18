أوضح الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم صدقة الفطر، وهل يلزم فيها النصاب.

وقال الشيخ عبدالسلام السليمان، عبر برنامج “فتاوى” على قناة “السعودية”، أنه جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاع من تمر أو شعير، وفرضت على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد.

وأشار إلى أنه قال أهل العلم، أنه تخرج زكاة الفطر من قوت البلد مما يأكله ويستحسنه الفقراء ولذلك لا يصلح أن يخرج التمر وهو لا يعد طعامًا عند الناس، وفي زمننا هذا الأرز هو القوت ومقداره 3 كيلوات تقريبًا، كما تخرج في وقتها أو قبل يوم أو يومين، والأفضل في ذلك أن تخرج قبل صلاة العيد.

#فتاوى | سائل يسأل: ما حكم صدقة الفطر، وهل يلزم فيها النصاب؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة؟ وإن كانت كذلك فما هي؟ #رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/xyCoP8MUGW — قناة السعودية (@saudiatv) April 18, 2023