انتشر مقطع فيديو من الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان، كالنار في الهشيم على مواقع التواصل حيث ظهرت مشاهد لأشياء تبدو وكأنها قلائد خشبية، يعلقها بعض جنود الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”.

ويُشار إلى أن هذه القلائد تعرف بـ”الحجابات” في السودان، حيث أنهم في السودان يؤمنون أن هذه “التمائم” و”الحجابات” توفر لهم حماية من الرصاص، حسب بعض المعتقدات السائدة هناك.

والجدير بالذكر أن هذه الحجابات عادت وظهرت في الاشتباكات الحالية بالسودان.