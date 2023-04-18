أثار مقطع فيديو لطفلة وهي تسكب القهوة لرجال الأمن في المسجد الحرام، ضجة واسعة على مواقع التواصل .

وأعرب رواد التواصل عن إعجابهم بتصرف الطفلة، خاصة أن الذين تسكب لهم القهوة من المشاركين في التنظيم بالحرم، وما زالوا طلاباً في العسكرية ولم يتخرجوا بعد.

والجدير بالذكر أن المعتمرين ينعمون بأجواء إيمانية خاصة في أواخر شهر رمضان المبارك، وسط إجراءات تنظيمية منقطعة النظير، فيما توافد المصلون والمعتمرون بكل انسيابية من خلال 118 باباً منها: 3 لدخول المعتمرين، و68 مخصصة للمصلين، و50 مخصصة للطوارئ، و40 باباً داخلياً، بمساندة كافة الطاقات البشرية والتقنية، حيث تحقق أداء النُسك في هذه الليلة المباركة بكل يسر وسهولة.