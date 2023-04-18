وجه البنك المركزي السعودي “ساما” كافة البنوك والمصارف العاملة في المملكة، بمعالجة شكاوى العملاء عبر العديد من المنصات.

وتشمل المنصات “الهاتف المجاني، والموقع الإلكتروني، وتطبيقات الهاتف الذكية، والبريد الإلكتروني، والفروع”، وذلك كحد أدنى من قنوات استقبال الشكاوى، مع إلزام البنوك بمعالجة الشكاوى بكفاءة وفعالية، إذ سيتم العمل بتلك التعديلات بدءاً من منتصف شهر يوليو القادم.

وألزم البنك المركزي البنوك بتسجيل الشكاوى وتوثيق عملية استلامها والاحتفاظ بسجلاتها ومتابعتها في كافة مراحل المعالجة، مع تزويد العميل برقم مرجع رئيسي وبالمدة المحددة للمعالجة من خلال رسالة نصية على هاتفه الجوال المعتمد لدى البنك

إضافة إلى إتاحة تسجيل العميل الشكوى مباشرة في النظام الإلكتروني، والاطلاع على النتيجة النهائية للمعالجة، وما يستجد بشأنها بشكل مفصل وتزويد العميل بالمستندات اللازمة.

وسيتم تصنيف الشكاوى في النظام الإلكتروني، بناء على المنتجات والخدمات المقدمة من البنك، وتمكين العملاء من تقييم مدى رضاهم عن نتائج معالجة الشكاوى بشكل آلي، وإتاحة إمكانية الحصول على التقارير الفورية وإمكانية رفع التقارير بشكل آلي إلى الإدارة العليا في البنك وفقا لصحيفة “عكاظ”.