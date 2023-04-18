لقى رجل يدعى جيفري دامبير، مصرعه على يد شقيقة زوجته وعشيقها؛ وذلك بعد فوزه في اليانصيب بـ 20 مليون دولار، في أمريكا

خططت شقيقة زوجته وعشيقها ناثانيال، لقتل دامبير، فلطالما كان ناثانيال يراقب أموال دامبير، وأرادها كلها لنفسه، وطلب من فيكتوريا المساعدة.

اتصلت فيكتوريا بزوج أختها الفائز في اليانصيب، ودعته إلى شقتها؛ بحجة وجود مشاكل في السيارة وحضر للمساعدة، ولكن بمجرد وصوله، وضعه ناثانيال تحت تهديد السلاح في شاحنة.

وأمر فيكتوريا بإطلاق النار على دامبير، مما أدى إلى مقتله، ثم ترك الثنائي الشاحنة في منتصف طريق مهجور، وجثة دامبير بداخلها، فيما اكتشفت الشرطة الجثة بعد فترة وجيزة وتم القبض على ناثانيال وفيكتوريا بعد أيام قليلة.