أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الثلاثاء، أنها أحرقت عددا من المروحيات للجيش السوداني في قاعدة النجومي جنوب الخرطوم.

ونشرت “الدعم السريع” مقطع فيديو على صفحتها في فيسبوك ويظهر فيه أحد عناصرها يقول فيه إنهم أحرقوا يوم الاثنين عدة مروحيات في قاعدة النجومي العسكرية.

وتتواصل لليوم الرابع على التوالي الاشتباكات في الخرطوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قبيل الدخول في هدنة مرتقبة أعلن عنها الطرفان مساء اليوم الثلاثاء.

وارتفع عدد القتلى بين المدنيين إلى 144، وسط محاصرة مئات الطلاب في جامعة الخرطوم، فضلا عن عشرات المرضى في المستشفيات.