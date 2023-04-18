أطاحة الحملة الأمنية التي نفذتها وزارة التجارة باستراحة في غربي الرياض يتم فيها تصنيع خمور وعسل مغشوش.

وضبطت الفرق الرقابية مواد مجهولة المصدر يتم إدخلها في عملية التصنيع، وفقا لـ”قناة الإخبارية”.

وأوضح مدير الحملة الأمنية،محمد الشهري، أن الوزارة تلقت معلومات عن وجود عسل مغشوشيباع في الأسواق على أنه عسل طبيعي، وأسفرت إجراءات الرصد والتحري عن ضبط الاستراحة.

ولفت إلى أن الاستراحة في محافظة المزاحمية ويديرها وافد، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه