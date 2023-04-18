دخلت حكومة كتالونيا على خط الأزمة بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة، على إثر نشر الفريق الملكي، فيديو للجنرال فرانكو وهو يفتتح ملعب النادي العاصمي.

وقالت باتريسيا بلايا المتحدث الرسمي باسم حكومة كاتالونيا: يجب على ريال مدريد أن يحذف الفيديو فورًا”.

وأضافت: “ما فعلوه تصرف غير مسؤول وإهانة لآلاف الأشخاص الذين عانوا من فرانكو”.

وتضمن الفيديو قيام برشلونة بتعيين فرانكو شريكًا فخريا العام 1956، وافتتاح ملعبه عن طريق الوزير العام في حكومة الجنرال.

‏ وحسب وثائق ريال مدريد التي تضمنت صورا من صحف قديمة قام الجنرال فرانكو بإنقاذ برشلونة 3 مرات من الإفلاس.

وقال ريال مدريد، إن برشلونة في عهد الجنرال فرانكو فاز بمسابقة الدوري 8 مرات والكأس 9 مرات بينما ريال مدريد احتاج 15 عامًا للفوز بالدوري.