قتل أب مصري نجله بالسكين بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبط المتهم وإحالته للنيابة بالقاهرة.

جاء ذلك بعد تلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغاً بالعثور على جثة طفل ١٤ سنة يعمل منادي سيارات بدائرة القسم غارقاً في دمائه .

وتبين من التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة أن والده عامل بمحل أحذية وراء قتله بعد مشاجرة بينهما قام خلالها الطفل بالتعدي على والده بعصا خشبية، إلا أن الأب التقطها منه وطعنه بسكين ليلقي مصرعه وذلك بسبب أن الاب اكتشف أن نجله أنفق أمواله نتيجة عمله كمنادي سيارات مخالفاً اتفاقهما بجمع الأموال تمهيداً للسفر في فترة العيد إلى بلدتهما بسوهاج .

تم ضبط المتهم وأداة الجريمة واعترف بارتكابه الحادث وتولت النيابة التحقيق .