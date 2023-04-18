شهدت حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج “ستوديو 23” الكوميدي، تقليد الباحث الفلكي وخبير الأرصاد خالد الزعاق.

وظهر خالد الفراج مقلدا شخصية الزعاق، وطريقته في الحديث عن أحوال الطقس، ومواعيد دخول المواسم، مرتديا ملابس قريبة من التي اعتاد خبير الطقس الظهور بها.

ويضم “ستوديو 23” نخبة من نجوم الكوميديا متضمنا فقرة التقليد التي حققت حضوراً عالمياً في الموسم الماضي إثر تقليد بعض الشخصايات المعروفة.