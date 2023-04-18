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الثلاثاء18 ابريل

بالصور .. إعادة توطين كائنات فطريةمهددة بالانقراض بمحمية الملك سلمان

منذ 29 دقيقة
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بالصور .. إعادة توطين كائنات فطريةمهددة بالانقراض بمحمية الملك سلمان
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أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية العديد من الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية في المحمية لإعادة توطينها واستعادة سلامة واستدامة النظم البيئية.

وزودت الهيئة الكائنات الفطرية بأجهزة تعقب فضائية لدراسة نطاقات الحركة والبيئات المناسبة لها, حيث يعد انتقالها عبر بيئاتها المناسبة مسألة طبيعية.

ونوهت بأنها تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة ما تتعرض له بعض الكائنات من صعوبات في تنقلاتها الطبيعية لضمان حيوية واستدامة النظم البيئية والتنوع الأحيائي فيها.

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