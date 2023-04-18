أكد توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ تواجد السنغالي ساديو ماني في قائمة الفريق التي ستواجه مانشستر سيتي، غدا الأربعاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ماني قد عوقب بالاستبعاد من القائمة أمام هوفنهايم في المباراة الماضية بالدوري الألماني، فضلا عن فرض غرامة مالية عليه بسبب اعتدائه على زميله ليروي ساني.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: “ساديو سيكون ضمن القائمة، فالمشكلة انتهت بعد قرار الخميس الماضي”.

ورفض توخيل حسم موقف الدولي السنغالي من البدء في التشكيلة الأساسية، مشيرا إلى حاجته للانتظار حتى اللحظة الأخيرة.