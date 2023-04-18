روت محامية مصرية قصة زوجة كاد أن يتسبب الفيس بوك في خراب بيتها.

وقالت أن الزوجة التى تبلغ حالياً من العمر 22 عاماً ، تزوجت وهي في سن الـ 17 عاماً ، وأنجبت ولدا وبنتا.

وتشير الزوجة الى أن زوجها على الرغم من أنه يحبها ، إلا أن المشكلة بينهما تتمثل في أن زوجها يقوم بنشر صورها على موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” ، وكل صغيرة وكبيرة يقوم بنشرها ، وقد حاول أهلها معه كثيراً لعدم نشر صور ابنتهم، إلا أنه يصر على نشر هذه الصور سواء بعلمها أو بدون علمها.

وأضافت أن شقيقها كان متأذيا جداً من نشر صور أخته على الفيس بوك ، وتم تحرير محاضر من الزوج ومنها هي أيضاً ضد أخيها، وتطور الموقف إلى أن وصل الأمر بالحكم بحبس أخيها ، وما زاد من المشكلة أن شقيقها طالب بإحدى الكليات ، وهو وحيد والديه، لكن بعد وصول الدعوى للمحكمة وفي أول لقاء بين أطرافها تم إنهاء القضية بالصلح.