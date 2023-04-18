وثقت لقطات تلفزيونية، وقوع انفجارات عنيفة تهز محيط القيادة العسكرية بالخرطوم، اليوم الثلاثاء.

وكان قائد قوات الدعم السريع الفريق أول حمد حمدان دقلو “حميدتي”، أعلن عن موافقته على هدنة إنسانية لمدة 24 ساعة.

وقال الجيش السوداني إن إعلان الدعم السريع الدخول في هدنة يهدف للتغطية على هزيمته الساحقة، وأكد أن الجيش لا علم له بأي تنسيق بين الوسطاء لدخول في هدنة، ولم يصدر اتفاق نهائي على الهدنة ولا على الممرات الأمنة.