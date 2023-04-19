علق الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على قيام لاعب فريق نادي النصر، كريستيانو رونالدو، بحركة غير أخلاقية لجماهير نادي الهلال أثناء مغادرة أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي.

وقال عدنان جستنيه: هل يطبق القرار نفسه للاعب كبير من المفترض ان لا تصدر مثل هذه الحركة غير اخلاقية،ارجو ان تكون لقطة غير صحيحة، حرصاً على سمعة دورينا وعلى لاعب له نجومية كبيرة عند الصغار قبل الكبار.صحيح هناك بصق ايضاً من كيتا ولكن الحركة غير الاخلاقية كانت هي سبب اصدار القرار.

وكانت المباراة قد شهدت أيضا تدخل رونالدو على لاعب الفريق الثاني، لاعب الهلال جوستافو كويلار.

يذكر أنه صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم باعتماد توصيات لجنة الانضباط ولجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بشأن ما بدر من لاعب نادي الاتحاد المحترف الحسن كيتا من تصرفات غير أخلاقية وخارجة عن الروح الرياضية باستخدام يديه في حركات مخلة بالآداب إلى جانب قيامه بالبصق تجاه مساعد الحكم الثاني المباراة النهائية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال والتي أقيمت بين ناديي الاتحاد والشباب على أستاد الملك فهد الدولي بالرياض وتمثلت القرار فيما يلي : إلغاء عقد لاعب نادي الاتحاد الحسن كيتا.