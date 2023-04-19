علق الناقد الرياضي بدر الصقري، على لقطة تدخل لاعب النصر كريستيانو رونالدو ضد لاعب الهلال جوستافو كويلار في مباراة الهلال والنصر بديربي الرياض.

وقال بدر الصقري إن رونالدو وتاليسكا خذلوا ‎النصر اليوم وأتمنى لجنة الانضباط أن تنظر في لقطة رونالدو.

وتابع: رونالدو مو على رأسه ريشة، مطالبا بمحاسبته حتى لو عقده مليار ريال.