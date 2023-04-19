علق الناقد الرياضي بدر الصقري، على لقطة تدخل لاعب النصر كريستيانو رونالدو ضد لاعب الهلال جوستافو كويلار في مباراة الهلال والنصر بديربي الرياض.
وقال بدر الصقري إن رونالدو وتاليسكا خذلوا النصر اليوم وأتمنى لجنة الانضباط أن تنظر في لقطة رونالدو.
وتابع: رونالدو مو على رأسه ريشة، مطالبا بمحاسبته حتى لو عقده مليار ريال.
#برا_18| بدر الصقري:
رونالدو وتاليسكا خذلوا #النصر اليوم وأتمنى لجنة الانضباط أن تنظر في لقطة رونالدو.
@BAlsagry999
#SSC pic.twitter.com/Jy400jQkoO
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 18, 2023
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