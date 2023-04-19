أكد الناقد الرياضي محمد الذايدي، أن مدافع الهلال محمد جحفلي استطاع التفوق على لاعبي النصر كريستيانو رونالدو وتاليسكا.
وقال محمد الذايدي، عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”، أن جحفلي قدم مباراة قوية ومميزة وكان على قدر ثقة المدرب، لافتًا إلى أن “جحفلي قطع الكهرباء والماء عن رونالدو وتاليسكا”.
محمد الذايدي :
جحفلي يقطع الماء والكهرباء عن كريستيانو وتاليسكا .. أخفاهم !!
خالد البدر :
لا تعطيه أكبر من حجمة .. ما قدم شيء !#الهلال_النصر#الحصاد_الرياضي …
الراعي الرسمي: @alkhudiroud
الشريك: @osipc_sa@KhaleadBader @malthaidy pic.twitter.com/J4aEpKOHXm
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 18, 2023
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