أكد الناقد الرياضي محمد الذايدي، أن مدافع الهلال محمد جحفلي استطاع التفوق على لاعبي النصر كريستيانو رونالدو وتاليسكا.

وقال محمد الذايدي، عبر برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة “24 الرياضية”، أن جحفلي قدم مباراة قوية ومميزة وكان على قدر ثقة المدرب، لافتًا إلى أن “جحفلي قطع الكهرباء والماء عن رونالدو وتاليسكا”.