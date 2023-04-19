أعلن الأمن العام اليوم الأربعاء عن ضبط مواطنة واثنين من المقيمين يمارسون التسول في منطقة الباحة.

وقال الأمن العام عبر حسابه على موقع تويتر:” أنه تم ضبط مواطنة قامت بالتسول بشكل مباشر أمام أحد المساجد، كما تم ضبط مقيمة من الجنسية الأردنية قامت بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.

وأفاد الأمن العام بأنه قد تم أيضا ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر.

وشدد على الجميع الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة.