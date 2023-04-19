انتهت حياة فنانة استعراضية، حيث سقطت من ارتفاع مرعب أثناء أدائها عرضاً راقصاً في الهواء برفقة زوجها، على خشبة المسرح، لتلقى حتفها.

ووثق مقطع فيديو الفنانة الصينية صن مومو – 37 سنة – وهي تسقط أمام عيني زوجها خلال عرض على شكل أرجوحة، حيث فشل شريكها في الإمساك بها بساقيه أثناء حركة استعراض خطيرة.

وأوضحت تقارير محلية أن صن سقطت من ارتفاع مرعب يزيد عن 30 قدما، تاركة خلفها طفلين – ابن وابنة، وتوفيت الراقصة متأثرة بالإصابات التي أصيبت بها أثناء الأداء في منطقة Haogou في Suzhou، وفشلت المستشفى في إنقاذ حياتها.