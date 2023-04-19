انتقد الإعلامي الرياضي علي هبة مسلي آل معمر وأحمد الغامدي، قائلاً إنهما في كرة القدم لا يفقهون شيئاً.

وقال علي هبة :” المدربين الأجانب حينما يأتون إلى الكرة السعودية والخليجية بشكل عام لديهم فكر يختلف عنا لذلك لا ينجحون، وهذا الأمر لا ينجح أحد حتى وإن كان مدربا كبير سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية والشواهد كثيرة”

وأضاف ” ماجعل الهلال قويا أن لديهم فكر ممنهج ومتسلسل ومتراكم يتمثل في الإدارة الفنية، وهذا الفكر لا يوجد في النصر، حيث أن مسلي آل معمر وأحمد الغامدي كإدراة ناجحون إنما ككرة قدم لا يفقهون شيئاً”.