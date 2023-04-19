أوضح المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.

وسجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ38 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 14 مئوية.

وقال المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم الأربعاء كالتالي: مكة المكرمة 38 درجة، وينبع 37 مئوية، وجازان وشرورة والقنفذة 36، وجدة 35 مئوية.

وبشأن درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ14 مئوية، والباحة 15 درجة، ثم حائل وطريف 16 درجة.

بينما سجلت الرياض وبريدة وحائل والدوادمي وأبها والباحة والصمان والتنهات والطائف والوجه والخرج والمجمعة والدهناء، أعلى نسبة رطوبة بين 95% و90%.