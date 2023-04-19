كشفت الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمستشفيات التابعة لها في مدينة الرياض.

وأوضحت المسميات الوظيفية المطلوبة :

– أخصائي أول التطوير التنظيمي.

– طبيب عام (عدد 3 وظائف).

– أخصائي أول جراحة العظام.

– استشاري جراحة العظام.

– طبيب مقيم/ أمراض النساء والتوليد.

– منسق تجربة المريض.

– أخصائي معالج الجهاز التنفسي.

– أخصائي علاج طبيعي.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع