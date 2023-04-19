عاد رجل هندي من الموت بعد قيام أفراد عائلته بتأبينه وإجراء طقوس وفاته منذ عامين، حيث فارق الحياة على إثر إصابته بفيروس كورونا.

وتفاجأت الأسرة بأكملها يوم السبت عندما طرق باب منزل خالته في قرية كارودكالا في حوالي الساعة 6 صباحًا، بعد عامين تقريبًا من إعلان وفاته؛ حيث أصيب كامليش باتيدار بالمرض خلال موجة فيروس كورونا الثانية، وقد تم نقله إلى المستشفى وبعد ذلك أعلن الأطباء وفاته.

وقال ابن عمه موكيش باتيدار للصحفيين بعد أن سلم المستشفى الجثة لهم، أن أفراد الأسرة أدوا طقوس وفاته الأخيرة، مضيفًا: “الآن، عاد إلى المنزل لكنه لم يكشف عن أي شيء حول مكان إقامته خلال تلك الفترة”.