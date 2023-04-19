تمكنت قوات الأمن العام من ضبط 3 مواطنين، لارتكابهم أعمال سلب ونهب ونشل تحت تهديد السلاح الناري.
وألقت عناصر الأمن القبض على 4 مواطنين بحوزتهم 200 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، بالإضافة إلى مواطن قام بالاعتداء على طفل من الباعة المتجولين بالضرب .
فيما ألقى القبض على مقيمان من الجنسية البنجلاديشية قام بارتكاب حوادث جنائية؛ تمثلت في تزوير رخص الإقامة والقيادة والمتاجرة بها .
في قبضة رجال الأمن .
#تم_القبض pic.twitter.com/hkUZ35Gkkl
— الأمن العام (@security_gov) April 18, 2023
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