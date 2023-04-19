تمكنت قوات الأمن العام من ضبط 3 مواطنين، لارتكابهم أعمال سلب ونهب ونشل تحت تهديد السلاح الناري.

وألقت عناصر الأمن القبض على 4 مواطنين بحوزتهم 200 قرص من مادة الإمفيتامين المخدر، بالإضافة إلى مواطن قام بالاعتداء على طفل من الباعة المتجولين بالضرب .

فيما ألقى القبض على مقيمان من الجنسية البنجلاديشية قام بارتكاب حوادث جنائية؛ تمثلت في تزوير رخص الإقامة والقيادة والمتاجرة بها .