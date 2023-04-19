أكدت دراسة حديثة، أن أكثر من 60% من إجمالي حالات مرض السكري من النوع 2، تعود إلى الإفراط في تناول 6 أغذية ضارة.

وقالت الدراسة أن تناول الأرز والقمح والبطاطس المكررة، واللحوم الحمراء المُصنّعة وغير المُصنّعة، وعصير الفاكهة والمشروبات المحلاة بالسكر، أدى إلى زيادة نمو الإصابات الجديدة من هذا المرض في جميع أنحاء العالم.

وأوضح الدكتور داريوش مظفريان، أستاذ التغذية في جامعة تافتس وأستاذ الطب في كلية تافتس للطب بولاية بوسطن الأمريكية “تشير دراستنا إلى أنَّ ضعف جودة الكربوهيدرات هو المحرك الرئيسي لإصابات مرض السكري من النوع 2 المرتبطة بالنظام الغذائي على مستوى العالم”.

وذكرت الدراسة، أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء واللحوم المُعالَجة؛ مثل اللحم المقدد والنقانق والسلامي وما شابه، مع قلة تناول الحبوب الكاملة، كانت الدافع الأساسي لأكثر من 14 مليون حالة جديدة من المرض في عام 2018، وفقاً للدراسة.

وأشارت إلى أن عدم تناول خمسة عوامل غذائية وقائية كافية -الفواكه والخضراوات غير النشوية والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والزبادي- مسؤولاً عمّا يزيد قليلا على 39% من الحالات الجديدة.