تحدث المستشار القانوني “أيهم جلال” عن أغرب قضية صادفها وهي لمواطن في دولة الإمارات رغب في رفع دعوى قضائية لأنه وجد حشرة في مخبوزات اشتراها

وقال جلال : “اليوم جاتني قضية غريبة وهي وجود ذبابة محمصة بالكامل في قطعة كرواسون”، وتابع أن أحدهم وجد ذبابة في مخبوزات اشتراها ويود رفع قضية على المصنع للحصول على تعويض مادي.

وأوضح أن الإقبال على هذا النوع من القضايا أصبح متزايدًا مؤخرًا، ويضيف: “بالطبع ليس كل حشرة نجدها في الطعام نستطيع أن نرفع قضية لأن هناك فرقا بين وجود ضرر مادي وضرر معنوي”.

وأشار جمال إلى نوعين الضرر، بأنه إذا كنت جالسا بالمطعم وتفاجأت بوجود حشرة أو مسمار، إذا أكلتها وصار ضر مادي مثل انكسار الأسنان أو حدوث تسمم أو نزيف داخلي يعتبر ضرر مادي ويستوجب المقاضاة.

أما إذا حدث ضرر معنوي فقط مثل الشعور بالضيق لرؤية الحشرة أو النفور من الطعام بالكامل فهذه أضرار معنوية، ويضيف الخبير القانوني: “لهذا تفرق المحكمة بين وجود أضرار مادية ومعنوية”.