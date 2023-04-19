تستمر العلامة التجارية تويوتا في تقديم أسطولاً موسعًا من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV في سوق المملكة، ومن أشهرها السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023 .

وتستمد السيارة تويوتا هايلاندر موديل 2023 قوتها من محرك هجين يضخ قوة تصل الى 240 حصانا، سعة 2500 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل حركة أوتوماتيك، ونظام دفع رباعي للعجلات للعجلات.

وجاءت السيارة بالعديد من مواصفات الأمن والسلامة أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD ، ووسائد هوائية للسائق والركاب، وأجهزة استشعار الاصطفاف أمامي و خلفي، و مساعد الفرامل BA .

وتتوفر السيارة في المملكة بالأسعار الآتية :

تويوتا هايلاندر موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 146,625 ريال

تويوتا هايلاندر موديل 2023 الفئة الثانية بقيمة قدرها 161,115 ريال

تويوتا هايلاندر موديل 2023 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 200,790 ريال