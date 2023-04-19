وثق مقطع فيديو، آثار القصف على أحد التجمعات السكنية في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك إثر الاشتباكات المسلحة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأظهر الفيديو تضرر أحد التجمعات السكنية في الخرطوم، من القصف المتبادل بين الجيش السوداني والدعم السريع.

وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق أنه يمكن حسم المعركة ضد قوات الدعم السريع بضربات جوية خلال ساعات، إلا أنه يضع سلامة أرواح المدنيين أولوية، وذلك في ظل استمرار الاشتباكات بين الطرفين في عدة مدن سودانية منذ السبت الماضي.