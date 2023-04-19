وثّق مقطع فيديو لاستقبال حاشد للأسير “أحمد عسيري” بمركز حميد العلايا بمحافظة ⁧‫محايل‬⁩ بعد الإفراج عنه ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن .

وأظهر المقطع مظاهر السرور والفرحة العارمة والاحتفاء باستقبال الأسير وسط حشود غفيرة .

وكان الحوثيون والحكومة اليمنية توصّلوا خلال مفاوضات عقدت في برن بسويسرا الشهر الماضي إلى اتّفاق على تبادل 887 أسيراً، وبموجب الاتفاق، يُفرج الحوثيون عن 181 أسيراً، بينهم سعوديون وسودانيون، وذلك في مقابل 706 أسرى حوثيين لدى الحكومة.