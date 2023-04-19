توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، حالة الطقس المتوقعة على مختلف مناطق المملكة خلال الأيام الأولى لعيد الفطر المبارك.

وقال العقيل إن الحالة الجوية التي تعيشها أجواء المملكة من بداية شهر رمضان المبارك وحتى هذا اليوم، من هطول الأمطار المتوسطة إلى غزيرة، ستستمر حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف العقيل أن الأمطار ستكون أكثر تركيزاً على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، وسلسلة جبال السروات، بالإضافة إلى مناطق وسط المملكة وتشمل العاصمة الرياض والقصيم وحائل والسواحل الشرقية، بحسب تصريحاته لقناة الإخبارية.

وحذر العقيل من الخروج لغير الضرورة في الحالات المطرية قائلا: يؤلمنا ما نراه من حالات الحوادث والغرق في الوديان والسيول نتيجة التهاون بالتحذيرات والإرشادات.

فيديو | محلل الطقس عقيل العقيل: الحالة الجوية المطرية التي تشهدها مناطق المملكة ستستمر حتى ثالث أيام العيد #الإخبارية pic.twitter.com/SANylQRCEH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 19, 2023