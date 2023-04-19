وافقت محكمة الأسرة في مصر، قبول دعوى الخلع المقامة من الفنانة المصرية علا غانم ضد زوجها رجل الأعمال عبد العزيز حسن، وذلك للضرر ووجود خلافات زوجية بينهما.

وقامت علا غانم، بتقديم استغاثة لعقيلة الرئيس المصري انتصار السيسي، مُشيرة إلى أنها تتعرض للعنف والقهر، كما تتعرض لمضايقات من قبل مجموعة من الأفراد الخارجين على القانون ضدها.

ويُشار إلى أن الفنانة حاولت الانفصال عن زوجها الأخير، ورفعت ضده قضية خلع، وقام زوجها مؤخرًا بالتعدي عليها وطردها من منزلها وفق تصريحاتها.

والجدير بالذكر أن الفنانة علا غانم كانت قد تزوجت أولا وليد الدفراوي، وهي في عمر الـ 17 عاما، وأنجبت منه ابنتين هما كاميليا وفريدة، وبعد خمس سنوات حصل زواج وانفصلت عنه، وتزوجت للمرة الثانية من أحمد المسلمي، ولكن هذا الزواج لم يستمر طويلا، فقط استمر سبعة أشهر، أما زواجها الثالث فكان من رجل الأعمال عبدالعزيز لبيب.