توفي الفنان والممثل الهندي الشهير، آلو راميش، أمس الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 52 سنة إثر نوبة قلبية.

ونعى المخرج أناند رافي راميش قائلاً : “منذ اليوم الأول قدمت لي الدعم ، ولا يزال صوتك يسمع في رأسي، لا أستطيع أن أصدق أنك لم تعد موجوداً.”

يُذكر أن راميش ولد في فيساكاباتنام الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للهند، وبدأ حياته المهنية في المسرح، وظهر في أول عمل سينمائي حمل اسم Chirujallu تم تصويره بلغة الـ Telugu إحدى اللغات الرسمية المعتمدة في الهند، وشارك في 50 عمل فني وسينمائي، منها:

Tholubommalata، و Veedhi، و Blade Babji، و Kerintha.