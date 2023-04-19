شرعت بنوك في الكويت بالتشدد في تقييد وصول العملاء الوافدين المنتهية صلاحية إقاماتهم إلى حساباتهم المصرفية فورًا، ولو كانت الحركة المطلوبة سحبًا من الراتب الشهري أو إيداعًا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن البنوك التي فعّلت هذا الإجراء تطبّقه ليس على العملاء غير الكويتيين المنتهية صلاحية بطاقاتهم منذ فترة طويلة فحسب، بل حتى على الشريحة المنتهية صلاحية بطاقاتها حديثًا، حيث يبدأ التقييد منذ اليوم الأول، علمًا أن هذا الإجراء مطبق على العملاء “البدون”.

ويتم تجميد طلبات الاقتراض، ولو كان العميل حصل قبل انتهاء بطاقته المدنية على موافقة مبدئية من البنك على تمويله، كونه مستوفيًا لشروط الاقتراض.

ويشمل تقييد التمويل في هذا الخصوص القروض المباشرة، وكذلك تمويلات البطاقات الائتمانية التي تخوّل العميل الحصول على تمويل شهري مثل السحب من بطاقات “فيزا” و”ماستر كارد”.