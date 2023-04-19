قالت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، أنه من المتوقع أن يسقط قمر اصطناعي تابع لها خلال الساعات المقبلة، مؤكدة أن احتمالات الخطر الناجمة عنه منخفضة للغاية.

وأشارت الوكالة إلى أن القمر “Rhessi” الذي يبلغ وزنه 300 كجم، سيدخل الغلاف الجوي للأرض في الساعة 9:30 من مساء (الأربعاء) بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، مع احتراق معظمه في السماء، ومن المتوقع أن بعض الأجزاء ستسقط على الأرض.

وأفادت “ناسا” بأن خطر تعرض أي شخص على سطح الأرض للأذى من القمر الاصطناعي منخفض، وذلك بنسبة واحد من 2467.

والجدير بالذكر أن “ناسا” لم تكشف عن المكان الذي يُتوقع أن يسقط عليه القمر؛ بسبب انعدام اليقين المستمر بشأن متى وأين بالتحديد سيسقط القمر، الذي أُطلق إلى المدار الفضائي عام 2002 لدراسة الشمس، وخرج عن الخدمة في عام 2018 بسبب مشكلات في الاتصال.