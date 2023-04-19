كشف الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، عن موقفه بشأن المفاوضات الجارية بشأن تمديد تعاقده.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن كروس قد وافق على توقيع عقد جديد لمدة موسم إضافي حتى 2024.

وقال كروس في تصريحات إعلامية عقب مباراة فريقه ضد تشيلسي بدوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء: “كل شيء يسير في الطريق الصحيح، لكني أيضًا أحترم ما يريده النادي، كيف ومتى يتواصل، هناك علاقة جيدة بيننا على مر السنين”.

وأضاف: “تم مناقشة هذه القضية بالفعل منذ فترة، كانت هناك ثقة مطلقة من كلا الجانبين، من الناحية النظرية يمكنني التوقيع مع فريق آخر اعتبارًا من الـ1 من يناير الماضي، لكننا لم نتطرق لهذا الأمر، هناك الكثير من الثقة، على الأرجح سيستمر الأمر على هذا النحو لفترة مقبلة”.

يذكر أن العقد الحالي لكروس ينتهي في صيف 2023.