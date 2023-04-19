كشفت مصادر عن الخطة الاقتصادية التي يدرسها مجلس إدارة نادي برشلونة للاستفادة بكل قوة من استعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن “إدارة النادي تعتقد أن عودة ميسي ستشكل ما بين 25% و33% من دخل النادي مستقبلا، وإذا تم تنفيذ ذلك بشكل جيد، فإن العوائد المالية المتحققة يمكن أن تكون ضخمة”.

وأضافت الصحيفة: “بعد استشارة بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين، قالوا إن ميسي يحقق عوائد ما بين 250-300 مليون يورو سنويا، ويشمل ذلك التذاكر والمتجر والرعاة وتأثيره على مواقع التواصل الاجتماعي وإيراد الجولات وزيادة حضور السياح لكامب نو”.

وأشار التقرير إلى أن خطة برشلونة تتضمن استعادة ميسي لمدة سنة أو اثنتين.

وينتهي عقد ميسي مع الفريق الفرنسي بختام الموسم الحالي، ولم يبد في الأفق حتى الآن وجود فكرة لتمديد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية، وبدأت تتردد أنباء بشأن إمكانية عودته لصفوف “البلوغرانا”.