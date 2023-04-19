كشف الجيش السوداني عن صور لسيطرته على مخزن أسلحة تابع لقوات الدعم السريع في مدينة جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم.

ويظهر في الفيديو الذي نشره الجيش السوداني، كميات كبيرة من الذخيرة الثقيلة والخفيفة والصواريخ التابعة لقوات الدعم السريع باتت في قضبته.

جاء ذلك بعدما أعلنت قوات الدعم السريع السودانية يوم السبت الماضي، سيطرتها على القاعدة الجوية بجبل أولياء، في ظل الاشتباكات التي تشهدها البلاد بين القوات السودانية وقوات الدعم.

ونشرت قوات الدعم السريع السودانية حينها فيديو من داخل القاعدة الجوية بجبل أولياء، الذي يحتوي على العديد من الطائرات الحربية التي تبدو معطوبة.