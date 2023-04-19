خطف مهاجم الهلال سالم الدوسري اهتمام رواد السويشال ميديا بعد أن تلاعب بدفاع نادي النصر وتخطيه الحارس نواف العقيدي ولعبها بالكعب بطريقة مهارية فذه لا ينفذها سوى النجوم الأساطير.

وأثارت ركلة سالم الدوسري بكعبه تفاعلا في الوسط الرياضي ، حيث اعتبره البعض أنه كان يطقطق على دفاع النصر في آخر ليالي رمضان وقبل العيد.

مابين اعجاب الهلاليين وسخط النصراويين من الطريقة التي كشفت عن هشاشة الدفاع الأصفر أمام هجوم الهلال الذي كان في حالة مد تفنن فيه مهاجمي الزعيم في إضاعة الفرص وتألق العقيدي في إنقاذ مرماه من أهداف محققه.